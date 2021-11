Lazio - Juventus, Cagni: "Immobile? Molte volte si sbaglia a rischiare"

Lazio - Juventus è alle porte e i biancocelesti sono alle prese con i problemi in infermeria. Lazzari sta cercando di recuperare dal problema fisico e ha svolto oggi il secondo allenamento in gruppo, Marusic è attualmente positivo al Covid-19, Pedro ha subito in allenamento un colpo alla caviglia e si attendono accertamenti sulle sue condizioni, mentre Immobile lavora sodo per cercare di ristabilire il suo polpaccio. I dubbi principali sono proprio sul capitano: vale la pena rischiarlo o meglio il riposo per avere la certezza che sia al 100% nei prossimi incontri? Luigi Cagni a TMW Radio ha detto la sua: "Rischiare Immobile? Bisogna vedere, lui vuole giocare, lo so. Molte volte si sbaglia. Dobbiamo capire qual è la diagnosi vera: il polpaccio poi è la parte più delicata che esista".