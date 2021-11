Lazio - Juventus, Chiesa: "Sono a disposizione del mister, oggi sarà difficile"

Fuori Dybala dentro Chiesa. Allegri ha scelto l'ex viola come compagno di reparto di Morata per la sfida contro la Lazio. L'esterno, ai microfoni di DAZN, ha commentato questo cambio di posizione in campo: "Mi trovo bene come seconda punta, sono a totale disposizione dell'allenatore. Oggi sarà difficile, ma insieme a me ci sarà Alvaro (Morata, ndr) che è un grande giocatore e non va dimenticato. Scorie della Nazionale? L'Italia è una cosa, il club un'altra. Alla Nazionale ci ripenseremo a marzo, ora siamo concentrati sulla Juventus".