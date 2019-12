Lazio - Juventus, Fascetti: "Io scommetterei sui biancocelesti..."

Il condottiero della Lazio del -9 è uno che di imprese e scommesse azzardate, ma vinte, se ne intende. Per questo le parole di Eugenio Fascetti, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, potranno far sorridere i tifosi biancocelesti più scaramantici. Su Lazio - Juventus di sabato all'Olimpico, infatti, Fascetti ha detto: "Prima o poi mi aspetto di vedere una bella Juventus, ma la Lazio può fare la gara. Bisogna contenere l’avversario, sono due squadre che se trovano spazio fanno male. Sarà una partita a scacchi, però per la vittoria finale punterei qualcosina sui biancocelesti...".

LAZIO, L'ANEDDOTO IMMOBILE-LUKAKU

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE