Lazio - Juventus, i convocati di Sarri: Immobile assente, torna Lazzari

Maurizio Sarri ha scelto i 23 giocatori che saranno della partita contro la Juventus. Assenza importante in attacco per la Lazio: Immobile rimane in tribuna e non viene rischiato anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati. In difesa si rivede Lazzari dopo il problema fisico delle ultime settimane.

I CONVOCATI - Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic, Raul Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni.