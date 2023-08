Lazio | Kamada ha scelto il 6, da Mauri a Leiva: l'eredità del numero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Daichi Kamada è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Il centrocampista giapponese vestirà la maglia numero 6 che la scorsa stagione è stata di Marcos Antonio. La storia di questo numero in casa biancoceleste racconta che alcuni dei primi a indossarla furono Luigi Fuin, Primo Sentimenti, Vittorio Sentimenti e Serafino Montanari nella stagione 1951/52. Nel corso degli anni tanti calciatori portato questo numero importante sulla schiena, per lo più difensori e centrocampisti. Da Nanni e Re Cecconi (per un breve periodo) a Totò Lopez e Piscedda passando per Cravero, Bergodi, Di Matteo, Nestor Sensini, Poborsky, Mendieta, Dabo, Lukaku e Gentiletti. Negli ultimi anni il 6 è stato il numero di due centrocampisti molto importanti nella storia della Lazio. Prima capitan Stefano Mauri e poi Lucas Leiva che ha già mandato il suo personale in bocca al lupo. Adesso tocca al Samurai, il nuovo Six biancoceleste è pronto.