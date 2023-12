Lazio | Kamada tra il Giappone e la Coppa d'Asia: le gare che salterebbe

Daichi Kamada rischia di saltare tante partite all'inizio del 2024. Il centrocampista, arrivato in estate a parametro zero, potrebbe essere convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia e non sarebbe a disposizione per più di un mese. Le convocazioni del ct Moriyasu saranno diramate il primo gennaio. Un'assenza che sarebbe pesante per Maurizio Sarri che conta anche sul numero 6 biancoceleste per le rotazioni. Kamada non è stato convocato per l'amichevole con la Thailandia del primo gennaio, ma potrebbe essere chiamato per quella contro la Giordania in programma il 9 (è tra i preconvocati), proprio alla vigilia della Coppa d'Asia. L'elenco dei convocati per la manifestazione non è stato ancora ultimato, ma il centrocampista è tra i candidati a far parte della spedizione.

Coppa d'Asia, le date della competizioni: gli impegni di Kamada

La competizione si doveva giocare nel 2023 in Cina, ma è stata posticipata di un anno per il covid che ha colpito l'Oriente. Così la manifestazione si disputerà in Qatar, paese detentore del titolo. Le 24 squadre sono divise in 6 gironi. Passano agli ottavi le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze. Le selezioni promosse poi giocheranno ottavi, quarti, semifinali e finale. Si parte il 12 gennaio, mentre la finale sarà il 10 febbraio. Il Giappone di Kamada è inserito nel gruppo D insieme a Indonesia, Iraq e Vietnam. Le tre gare del girone si giocheranno il 15 (Vietnam), il 21 (Iraq) e il 27 (Indonesia) gennaio. Il numero 6 delle aquile, quindi, rischia di saltare un mese di sfide con la Lazio. Qualora Daichi dovesse essere inserito nella lista il giocatore salterebbe molte gare dei biancocelesti.

Kamada - Lazio, le gare che salterebbe

Qualora Kamada dovesse essere chiamato per la gara con la Giordania e poi per la Coppa d'Asia, il centrocampista salterebbe molte partite. Il nipponico non sarebbe a disposizione per le gare di campionato contro Udinese, Lecce, Napoli, Atalanta e Cagliari. Non è finita qui perché Daichi non sarebbe utilizzabile nemmeno per il quarto di finale di Coppa Italia che la Lazio giocherà contro la Roma o la Cremonese, ma soprattutto l'ex Eintracht salterebbe anche la final four di Supercoppa Italiana in programma dal 18 al 22 gennaio in Arabia. Qualora poi il Giappone dovesse arrivare in fondo alla competizione, Kamada tornerebbe utilizzabile proprio alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern Monaco in programma il 14 febbraio visto che la finale della manifestazione è in programma il 10 febbraio. Ecco l'elenco completo.

SERIE A

Udinese - Lazio 7 gennaio ore 15

Lazio - Lecce 14 gennaio ore 12:30

Lazio - Napoli 28 gennaio ore 18

Atalanta - Lazio 4 febbraio ore 18

Cagliari - Lazio 10 febbbraio ore 15

COPPA ITALIA

Lazio - Roma/Cremonese, data da definire 10 o 11 gennaio 2024

SUPERCOPPA ITALIANA

Inter - Lazio, 19 gennaio

Eventuale finale 22 gennaio

Pubblicato il 25/12