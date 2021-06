Lazio, Kamenovic pronto per la nuova stagione: l’allenamento del difensore serbo - FOTO

La nuova stagione è alle porte. Una volto concludo l'Europeo sarà tempo di pensare di nuovo ao club. Tante novità sulle panchine in Serie A, tra cui Maurizio Sarri che ha scelto di guidare la Lazio a partire dalla prossima stagione. Il primo volto nuovo nella rosa biancoceleste è Dimitrije Kamenovic. Il difensore serbo, che ha firmato con il club capitolino quest'inverno, sarà valutato dal Comandante nel ritiro di Auronzo per capire se potrà essere una pedina valida del suo scacchiere. Intanto il classe 2000 si tiene in forma con una serie di allenamento ed esercizi per farsi trovare pronto al rientro in campo.