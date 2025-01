Lazio, Kike Salas è già tornato a giocare con il Siviglia: la situazione

Allarme rientrato, almeno per il momento. Si è rivisto immediatamente in campo Kike Salas dopo quanto accaduto settimana scorsa: la polizia spagnola l'aveva arrestato, e poi rilasciato, perché coinvolto in un caso di scommesse sportive. Era finito nel mirino della Lazio come obiettivo per la difesa in questo mercato di gennaio. Il centrale spagnolo resta sotto accusa, ma intanto continua a giocare con la maglia del Siviglia. Nella gara contro il Girona di questo weekend, infatti, è subentrato al 71' al posto di Pedrosa.