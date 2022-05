Lazio, l'ag. di Mario Rui: "Lui via con Olivera? Ecco la verità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono i tanti nomi che in queste settimane sono stati accostati alla Lazio. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri e tra i candidati per il ruolo di terzino sinistro è stato sondato anche il profilo di Mario Rui. Il calciatore sarebbe una richiesta di Sarri ma le parole del suo agente Mario Giuffredi allontanano una possibile partenza da Napoli: "Chi dice che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto. Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid", queste le sue parole ai microfoni di 1 Station Radio.