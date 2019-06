Lazio, l'agente di Buffon: "Ci hanno chiamato tutti, nel weekend decidiamo"

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Silvano Martina, dopo l'intervista di questa mattina, ha parlato anche a TMW Radio: "Ne parleremo nel fine settimana, per ora non abbiamo parlato di cosa farà. Voleva solo godersi la famiglia. Il mancato rinnovo? Gli mancava la famiglia, è stata una bella esperienza. Giustamente il Psg avendo un portiere fortissimo giovane voleva dare la priorità a questo. Dall'altra parte un grande portiere e fare un'annata come questa non gli andava e ha preferito fare una scelta diversa. ma è successo tutto in maniera serena. Ci hanno detto che sono stati onorati di averlo avuto. Il bilancio della stagione è ottimo, ha dimostrato di essere ancora al top. Poi ha vinto una Supercoppa e il campionato, ancora una volta. Ci siamo lasciati con grande rispetto. Per ora posso solo dire che ci ha chiamato tutto il mondo".

L’uomo più desiderato del momento si chiama Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon. Appena il portiere italiano ha comunicato l’addio al PSG, il telefono di Martina ha iniziato a squillare e non ha più smesso. Ci sperano un po’ di più i tifosi della Lazio e ne hanno ben donde: l’ex bianconero ha sempre ammesso di nutrire grande simpatia e ammirazione per i tifosi biancocelesti. Ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Martina è cauto e prende tempo: "Gigi è un uomo felice, rilassato e sereno. Deciderà senza fretta".