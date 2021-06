Lazio, l'augurio del Sorrento a Sarri per l'avventura in biancoceleste - FOTO

Finalmente è ufficiale. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, dopo una trattativa intensa ma che è terminata con il lieto fine. Negli ultimi minuti non mancano le opinioni e i giudizi sull'approdo del tecnico toscano sulla panchina della società biancoceleste. Così come non mancano gli auguri e i messaggi di in bocca al lupo per Sarri. Tra questi, il tweet del Sorrento, tra le tante squadre allenate in carriera dal neo allenatore della Lazio, che ha augurato il meglio al tecnico così: "Buon lavoro mister! "