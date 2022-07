Lazio, l'eccentrico Marcelo: ha già deciso cosa fare dopo il calcio

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

L'ultima suggestione di mercato vede il nome di Marcelo accostato alla Lazio. Il giocatore è stato proposto ai biancocelesti, Lotito sta valutando se economicamente può essere un profilo adatto. Il brasiliano ha 34 anni e, nonostante non pensi a ritirarsi, ha già deciso cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo: lo scorso marzo ha aperto il 'Grande Cabelereiro TwoJeys', salone da barbiere a Rio de Janeiro. Ha sempre avuto la passione per i capelli: la sua capigliatura, piena di ricci ingestibili, è diventata iconica. Su Instagram ha spiegato che aveva in mente questo progetto "da molto tempo". I giocatori sono soliti aprirsi altre strade contemporaneamente alla carriera calcistica, il brasiliano non fa eccezione. Quando deciderà di smettere potrà scegliere se continuare nel mondo del calcio o staccare la spina e concentrarsi sul suo salone.