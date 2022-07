Lazio, l'emozione di Cucchi: “Ecco cosa rappresenta per me Romagnoli" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L’arrivo di Alessio Romagnoli ha riacceso gli animi e la passione in casa Lazio. Il difensore ha mandato in estasi una tifoseria intera che desiderava di vederlo in biancoceleste da tempo. Un’emozione incredibile che ha fatto tornare bambini persino i più grandi, non ha resistito Riccardo Cucchi. Il giornalista si è lasciato andare e sul suo profilo Twitter ha espresso, con un messaggio, tutta la sua commozione. Queste le parole: “Il calcio è passione. Sì, lo sappiamo. È anche affari e business. Ma quando entriamo in uno stadio il cuore batte solo per i nostri colori. E sapere che in campo c'è qualcuno che gioca con la nostra stessa emozione fa chiudere il cerchio. Vorrei più Romagnoli in ogni squadra”

Il calcio è passione. Sì, lo sappiamo. È anche affari e business. Ma quando entriamo in uno stadio il cuore batte solo per i nostri colori. E sapere che in campo c'è qualcuno che gioca con la nostra stessa emozione fa chiudere il cerchio. Vorrei più #Romagnoli in ogni squadra. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) July 12, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

AURONZO GIORNO 7 - Lazio, il pomeriggio dello Zandegiacomo: Acerbi a parte, riecco Patric

AURONZO GIORNO 7 - Lazio, arrivano Romagnoli, Gila e Maximiano in ritiro: ecco quando