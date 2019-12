Lazio, l'ex Carrizo va da Maradona: vicino al Gimnasia La Plata

L'EX LAZIO CARRIZO VA DA MARADONA - Arrivato alla Lazio con le aspettative del grande portiere, Carrizo non le ha rispettate. L'esperienza in biancoceleste poteva andare decisamente meglio, gli anni tra il 2007 e il 2013 (con diverse cessioni in prestito in mezzo) non gli hanno dato quello che tutti si aspettavano. Ma oggi la carriera dell'ex Inter e Catania potrebbe avere una nuova svolta. Come riporta 'CieloSports', l'argentino ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ancora per un anno al Cerro Porteño, club paraguaiano, per accettare - molto probabilmente - l'offerta della squadra allenata da Diego Armando Maradona, il Gimnasia La Plata. A 35 anni, per Carrizo potrebbe essere l'ennesimo capitolo della sua carriera.

