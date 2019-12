Lazio, da Immobile a Klose: vota l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni

Decennio sempre più vicino alla fine e nuovo sondaggio che Lalaziosiamonoi vi propone. Dopo aver votato il derby del 26 maggio come la gara più bella ed emozionante degli ultimi dieci anni laziali, ecco che stavolta dovrete scegliere quale sia l’acquisto che più di ogni altro ha inciso sul rendimento della squadra, quello che più di altri ha fatto alzare l’asticella alla Lazio. Potrete scegliere tra tre dei quattro tenori che fanno volare la Lazio di Inzaghi e quindi Ciro Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto: arrivati per poco più di 30 milioni totali, oggi valgono sei volte tanto. Ma nella lista e tra le possibili scelte anche tre grandi protagonisti delle stagioni passate come Felipe Anderson, Miro Klose ed Hernanes. Senza dimenticare due colonne della Lazio attuale come Lucas Leiva e Senad Lulic che, arrivato nel 2011, è entrato di diritto nella storia del club. A voi la scelta.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO