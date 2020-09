Lazio, l'ex Mauricio spegne 32 candeline: gli auguri di Luiz Felipe - FOTO

Mauricio dos Santos Nascimento, 39 presenze con la Lazio nella stagione 2015/2016, compie oggi 32 anni. Il difensore brasiliano, dopo due prestiti allo Spartak Mosca e al Legia Varsavia, ha lasciato definitivamente la Capitale la scorsa stagione ma è rimasto in ottimi rapporti con qualche suo ex compagno. Il connazionale Luiz Felipe infatti gli ha fatto gli auguri per il compleanno tramite il suo profilo Instagram. "Auguri fratello mio, tanti anni di vita, tanta felicità, salute e pace, goditi la tua giornata" ha scritto il numero 3.

