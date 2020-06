Lazio, l'ex Nani in super-forma: mostra gli addominali prima della ripresa della MLS

Il tempo non sembra passare per Luis Nani, che nonostante i suoi 33 anni e il periodo di quarantena, ha conservato un fisico mostruoso. Allenamento costante e addominali scolpiti per l'ex Lazio, Manchester United e Sporting Lisbona, che su Instagram ha postato una foto del suo duro lavoro. A casa ha trasformato il suo corpo aumentando anche la massa muscolare. Segno che vuole ancora dire la sua in campo. E infatti il portoghese è pronto a ricominciare. L'8 luglio ripartirà la MLS, Nani di certo non sfigurerà fra le file dell'Orlando City.