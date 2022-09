Lazio | L'ex Perea conquista la Bulgaria: ora sogna una nuova chance

Come dimenticare il nome di Brayan Perea. El Coco ha lasciato alla Lazio pochi ricordi, appena 33 presenze e 5 gol, tutti concentrati nella sua prima stagione in biancoceleste, in cui venne presentato sotto luminescenti riflettori dal ds Igli Tare. Nella capitale, però, le aspettative non furono corrisposte da prestazioni competitive, e del colombiano ben presto si persero le tracce fra gli innumerevoli prestiti. Perea, nella stagione 2022/2023, torna però alla ribalta del calcio che conta, attirando osservatori e agenti, sognando una seconda chance in uno dei campionati di livello assoluto. L'ex Lazio ha iniziato alla grande la sua esperienza nella massime serie bulgara, la Parva Liga, con la maglia del Botev Vratsa. 6 gol in 8 presenze che hanno infiammato i tifosi locali.

NUMERI DA RECORD - Perea punta Ivaylo Chochev, del CSKA 1948, fermo a 9 gol. Ma non sono solo le reti a rendere soddisfatta la società di aver puntato sul calciatore dopo l'esperienza negli States con i Palm Beach Stars. Le prestazioni, la cattiveria in campo, anche nell'ultima gara contro l'Hebar 1918, gli sono valse le cronache locali. Il giovane attaccante ex Lazio, lanciato dal Deportivo Calì, è di fatto capocannoniere e alfiere del Botev Vratsa. Doppietta contro il Botev Plovdiv, doppietta contro il CSKA 1948 e reti contro Spartak Varna e Hebar 1918: Perea, a 29 anni, non vuole più fermarsi.