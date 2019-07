Lazio, l'ex Poli incensa Correa: "Ha classe, qualità ed eleganza"

È uno dei più in forma in ritiro, El Tucu Correa. E l’ex calciatore biancoceleste, Fabio Poli, ai microfoni di Lazio Style Channel lo incensa: “Correa ha una classe incredibile con una grande qualità ed eleganza. Spero che non perda mai la testa perché è giovane e ha ancora margini di crescita immensi”. Poi ha continuato: “Il ritiro è fondamentale per costruire la stagione, questa Lazio sta crescendo bene. Altre squadre hanno un fatturato più alto ma con le idee e gli investimenti si può lottare anche con chi ha ricavi maggiori. La Società si è mossa bene sul mercato, non conosco personalmente però i nuovi acquisti. Lazzari ovviamente è una garanzia, giocare a Roma è più complicato perché le aspettative sono più alte quindi bisogna fare le cose semplici con carattere e dare tutto. Ha fatto tanta gavetta, questa cosa lo aiuterà a livello caratteriale. Sostuituire Milinkovic non sarebbe facile, anche se con quei soldi Tare sicuramente saprebbe chi acquistare”.