Lazio, l'ex Veron vuole Iniesta all'Estudiantes: "Ne stiamo parlando"

L'EX LAZIO VERON VUOLE INIESTA - Dal Giappone all'Argentina, chissà che non sia questo il viaggio di Andrés Iniesta. L'ex stella del Barcellona potrebbe lasciare la sua squadra attuale, il Vissel Kobe, per accettare l'offerta dell'ex Lazio Juan Sebastian Veron, presidente dell'Estudiantes. La Brujita ha ammesso all'emittente radio 'La Oral Deportiva': "Oggi non possiamo dire che ci sia una trattativa con Iniesta, ma ci stiamo parlando. Cercare di ottenere la sua firma è qualcosa che i tifosi non dimenticheranno mai, sia che si realizzi o no". Un tentativo di approccio che Veron sta provando per rendere ancora più grande il suo Estudiantes.

Lazio, Brescia tappa per la storia: Inzaghi ha Eriksson nel mirino

Lazio, i bomber del decennio in Serie A: è un laziale ad aver segnato più gol in una sola partita

Torna alla home page