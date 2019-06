Lazio, l'organizzazione offensiva non ti manca: secondo posto in Serie A

Non è sinonimo di gol, ma questa statistica riportata da Calcio Datato stona un po' con la sterilità offensiva patita dalla Lazio 2018/19: la squadra di Inzaghi, infatti, è seconda in Serie A per percentuale di conclusioni a partita nate da attacchi posizionali. In parole povere, i biancocelesti hanno creato tante occasioni da gol grazie agli schemi studiati in allenamento. Quindi, ogni pedina in campo si è spesso trovata nella posizione giusta per svolgere correttamente l'azione d'attacco. Organizzazione di gioco e automatismi, raramente la Lazio ha sviluppato una trama offensiva senza cognizione di causa. Questo ha portato i biancocelesti ad avere una media di 7,62 tiri ogni 90 minuti creati da un'azione manovrata, un dato inferiore solo a quello del Napoli di Ancelotti, capace di tirare ben 9,24 volte a partita a seguito di un attacco posizionale. In pratica i ragazzi di Inzaghi hanno effettuato il 50% delle proprie conclusioni verso la porta in questo modo, mentre la restante metà è nata da contropiedi, occasioni fortuite e calci piazzati. Di seguito, ecco l'immagine di Calcio Datato con la classifica completa della Serie A.

