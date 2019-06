Lazio, Mauri: “Radu non teme la concorrenza”. E su Milinkovic...

Ex compagni di squadra, Stefano e Stefan. Entrambi leader della Lazio, romani d'adozione. Le strade di Mauri e Radu si sono separate con l'addio al calcio del brianzolo, che però non ha potuto fare a meno di rilasciare una dichiarazione su uno dei suoi vecchi compagni in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Sono rimasto colpito dalle voci su Stefan, non riesco ancora a capire quale sia la reale motivazione che abbia portato a questa situazione. Lui non teme la concorrenza, è uno che si esalta di fronte alle nuove sfide. Il confrontarsi con un altro giocatore può solo stimolarlo a fare meglio. Spero che tutto si chiarisca il prima possibile” - poi Mauri ha voluto aggiungere anche una considerazione su Milinkovic - “Cambiare fa parte del gioco, per la Lazio un’eventuale cessione di Milinkovic potrebbe essere un’occasione per migliorarsi. Lotito fa bene a sottolineare che le motivazioni fanno la differenza, sarebbe un errore trattenere a Roma un calciatore scontento. In questi casi non conta il nome scritto sulla maglia”.

