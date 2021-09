Lazio, l’ultimo saluto al tifoso ‘Bizio’. E c’è una raccolta fondi

Un vuoto difficile da colmare per parenti e amici. Ma Fabrizio Bianchini, tifosissimo della Lazio scomparso per Covid in Messico, vive nei ricordi di chi lo ha conosciuto. I colori biancocelesti la sua grande passione: in Tribuna Tevere, in occasione del match con lo Spezia, ecco lo striscione tutto per lui: “Cittadino del mondo, radici biancazzurre. Buon viaggio, Bizio”. Oggi a Viterbo, sua città natale, si svolgerà la cerimonia funebre officiata da don Emanuele e don Massimiliano. Il fratello di Fabrizio, Paolo, da qualche giorno ha dato il via ad una raccolta fondi con lo scopo di acquistare e donare all’Ospedale di Belcolle tre ecografi portatili e tre sonde per elettrocardiogramma endocavitario. Obiettivo 20mila euro. Raccolti, al momento, più di 7mila euro. Chiunque voglia fare una donazione in ricordo di Fabrizio Bianchini, può farlo a questo link (CLICCA QUI PER DONARE).