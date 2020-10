Lazio, la carica di Escalante: "Pronti per la prossima gara" - FT

Poco più di due giorni e la Lazio tornerà in campo per sfidare l'Inter nel match in programma domenica all'Olimpico alle 15:00. La squadra di Inzaghi è chiamata a reagire dopo il brutto ko subito contro l'Atalanta. I biancocelesti però sono pronti e lo è anche uno dei nuovi acquisti: Gonzalo Escalante ha infatti scritto così in un post pubblicato su Instagram: "Pronti per la prossima partita in casa".

