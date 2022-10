Lazio, la corsa di Romagnoli sotto la Nord ispira la Serie A: "Descrivi la felicità" - FOTO

La felicità si può esprimere in mille modi. Con le parole, con un gesto, con uno sguardo, con un sorriso. Oppure si può esprimere con una corsa forsennata sotto la Curva Nord proprio come ha fatto Alessio Romagnoli contro lo Spezia. Il difensore ha trovato il suo primo gol con l'aquila sul petto e quando la palla ha gonfiato la rete ha corso verso i suoi tifosi baciando la maglia e abbracciando Mattia Zaccagni. Una foto che ha già fatto il giro dei social e che è stata riportata anche dall'account della Lega di Serie A con questa didascalia: "*Descrivi la felicità*".

* descrivi F E L I C I T À * #LazioSpezia | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/IKmmgrDuVS — Lega Serie A (@SerieA) October 3, 2022