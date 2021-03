Lazio, la crisi passa anche dai gol: (solo) nove i diversi marcatori in Serie A

Sul tabellino sempre gli stessi nomi. In casa Lazio la crisi passa anche dai gol, ma soprattutto dai pochi giocatori riusciti ad andare in rete finora nel campionato di Serie A. E il numero diventa impietoso se confrontato con quello degli altri club. Sky Sport ha analizzato il dato, mettendo a punto una speciale graduatoria basata proprio su quanti diversi marcatori ogni compagine è riuscita a mandare in gol. Il gruppo guidato da Simone Inzaghi si posiziona penultimo, con nove diversi calciatori che hanno messo la propria firma sul tabellino: ha fatto peggio solo il Parma a quota 8. Sul podio, invece, rispettivamente Atalanta, Milan e Torino (16, 15 e 15 marcatori).

