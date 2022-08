Lazio, la Curva Nord impazzisce al gol di Ciro Immobile - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Manca circa un'ora all'inizio del match tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico ma tanti tifosi hanno voluto pregustarsi questo ritorno come di consueto prima a Ponte Milvio per poi riversarsi all'interno dell'impianto. Lo storico piazzale romano, quartier generale dei tifosi laziali si è tinto di biancoceleste già da diverse ore prima del fischio d'inizio con cori e inni cantati a squarciagola. I tifosi sono carichi, pronti a godersi l'inizio di questa nuova stagione che si spera porterà tante soddisfazioni. Durante il match gran parte dei cori sono in onore di Ciro Immobile, vicino al gol in qualche occasione nei primi 20 minuti del primo tempo. Al 79' il capitano bianceleste sigla il gol del 2-1 e si fanno ancora più forti i cori in suo onore: "Olè Ciro" è il coro che si alza dall'Olimpico. Grandi applausi anche per l'ingresso in campo dei due nuovi innesti Cancellieri e Vecino.