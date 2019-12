Lazio, la festa continua: ecco l'orario previsto per il ritorno dei biancocelesti

Tripudio Lazio a Riyad, quinta Supercoppa in bacheca, ancora una volta contro la Juventus. La festa biancoceleste ha già preso il via negli spogliatoi, ma la squadra di Inzaghi potrà presto riabbracciare i propri tifosi nell'immediato ritorno a Roma. Il volo nella Capitale è infatti previsto nelle prossime ore, per un arrivo che dovrebbe avvenire intorno alle ore 4 di mattina, considerando il fuso orario. Una notte magica destinata a durare ancora a lungo.