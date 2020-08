Lazio, la FIFA celebra il record di Immobile: “Che macchina” - FOTO

Il 36esimo in campionato ieri al San Paolo con il piattone a battere Ospina. Stesso stadio, stessa porta di Higuain versione Napoli 2015/2016. Nessuno come loro al livello di gol in una singola stagione di Serie A. Anche la FIFA ha deciso di concedere il giusto tributo a immobile con un tweet sul profilo ufficiale che recita: “Lo ha fatto! L’attaccante italiano della Lazio ha eguagliato il record di gol in una stagione di Serie A. Che macchina”.

FIGURINE PANINI - Anche le Figurine Panini su Instagram hanno omaggiato il bomber di Torre Annunziata: “Con il gol di questa sera Ciro Immobile ha eguagliato Gonzalo Higuaín come miglior marcatore in una singola stagione di Serie A TIM. Grazie ai suoi 36 gol ha vinto anche la classifica dei migliori marcatori d’Europa conquistando la Scarpa d’Oro 2020”. Allegata la figurina di Ciro di quest’anno.

SERIE A - Infine, la pagina Instagram della Serie A ha fatto i complimenti a Immobile per il record eguagliato e la vittoria della Scarpa d’Oro pubblicando la foto dell’esultanza del numero 17 al San Paolo ieri sera: “Immobile raggiunge il record di reti segnate in un’unica stagione: 36 gol e Scarpa d’Oro per lui!”.