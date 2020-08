Lazio, la maglia fluo di Sergej: la "sexy" grafica di IFTV - FOTO

Una maglia particolare, coraggiosa e non per tutti, quella da trasferta della Lazio presentata pochi giorni fa. Un “audace verde fluo”, così sul proprio sito ufficiale la società biancoceleste l'aveva presentata, con Immobile a fare da “modello”. Su Instagram, la pagina italianfootballtv ha realizzato un'accattivante grafica dedicata alla seconda maglia con protagonista invece Milinkovic, postando così: “Ancora non si riesce a realizzare quanto sia sexy la maglia da trasferta della Lazio”.

