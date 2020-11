Lazio, la mamma di Immobile stravede per il suo Ciro: "Che prodezza dopo tre minuti!" - FT

Ogni scarrafone è bello a mamma soja cantava Pino Daniele, e la mamma di Ciro Immobile non fa eccezione a questa verità; difficile però darle torto in questo caso. Michela Nastri ha infatti pubblicato sui social una foto del suo Ciro nel prepartita, accompagnandola con una didascalia particolare: "Qui eri concentrato, pensavi già a come fare quel gran gol dopo 3 minuti". La prodezza del bomber biancocelesti ha inebriato tutti, mamma compresa.