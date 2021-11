Lazio, la moglie di Leiva compie gli anni: ecco la splendida dedica di Lucas - FOTO

Arianna Leiva, moglie di Lucas, compie oggi gli anni. Oltre agli auguri di alcuni amici, tra cui Luiz Felipe, sono arrivati puntuali quelli del marito. Non un semplice messaggio, ma una splendida dedica condivisa sul proprio profilo Instagram. Si legge: "Energia. Questa è la parola che vorrei usare in questo giorno così speciale per te. Ari, sei pura energia e le persone che ti conoscono saranno d'accordo con me. Il modo in cui ti doni alle persone che ami è unico. Sei una donna, mamma, amica, figlia meravigliosa. Ti auguro di avere salute, salute e salute perché tu con questa energia e carisma che hai puoi avere tutto quello che desideri. Ti amo".

Eintracht, Kostic cambia procuratore: il serbo ha firmato con Lucci - FOTO

Lazio, senza Immobile numeri horror: il successo in A manca da quasi tre anni

TORNA ALLA HOMEPAGE