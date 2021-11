Eintracht, Kostic cambia procuratore: il serbo ha firmato con Lucci - FOTO

E' stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio, un sogno di mezza estate che non è andato in porto. Filip Kostic continua a giocare con la maglia dell'Eintracht Francoforte ma il futuro sembra essere lontano dalla Germania. Il calciatore che rimane un obiettivo dei biancocelesti e che è seguito anche dall'Inter ha infatti cambiato procuratore affidando i suoi interessi ad Alessandro Lucci e alla sua World Soccer Agency. La Lazio ha già trattato in precedenza con Lucci che è l'attuale procuratore del Tucu Correa e in passato anche di Badelj.