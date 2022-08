Lazio, la quiete prima della tempesta: Sarri fa riposare i suoi

Fonte: sslazio.it

La Lazio ha concluso ieri a Valladolid la fase di preparazione estiva. Fra una settimana i biancocelesti inizieranno la nuova stagione con la prima partita di campionato. Di rientro dalla Spagna Sarri ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi ragazzi, permettendogli così di ricaricare le batterie e riposare le gambe, visibilmente pesanti. Si tornerà all'S.S. Lazio Training Center di Formello direttamente martedì 9 agosto, per la ripresa degli allenamenti. Cinque giorni di fuoco per preparare il debutto con il Bologna.