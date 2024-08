Lazio, la Serie A celebra Castellanos: il tocco è da copyright! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il conto alla rovescia in vista dell'inizio della Serie A è iniziato. 16 giorni e poi la Lazio scenderà in campo per la prima gara della stagione nella sfida dell'Olimpico contro il Venezia.

Intanto la squadra guidata da mister Baroni prosegue la preparazione e, sabato 3 agosto, affronterà il Frosinone in amichevole. Occhi puntati soprattutto sul Taty Castellanos che nella sfida contro l'Hansa Rostock ha messo la sua firma nel 3-0 finale. In particolare, la Serie A, ha catturato un momento del match in cui l'argentino ha dato sfoggio della sua classe: "Copyright: Castellanos".