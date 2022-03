Lazio, la Serie A incensa Immobile: “Ciro sempre più…” – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una notte speciale quella di ieri all’Olimpico per la Lazio, in cui non sono mancate di certo le emozioni. Nella serata in ricordo di Pino Wilson, che ha scritto la storia del club quella che ancora oggi viene tramandata "di padre in figlio", c’è stato qualcun altro che ha aggiunto un’altra pagina a quella moderna. Si tratta di Ciro Immobile che ancora una volta è stato protagonista indiscusso del match, trascinando i suoi verso una vittoria importante. Con il gol realizzato dal dischetto ha raggiunto quota 144 reti affermandosi come il miglior marcatore, in assoluto, nella storia della società. La Serie A ha deciso di congratularsi nuovamente con lui condividendo, tramite i canali social ufficiali, un video del gol e sotto si legge: “Ciro sempre più Ciro”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Marchetti: “È uno dei club più virtuosi d’Europa. E con Sarri…”