Lazio, la Serie A ricorda le parole di Romagnoli: "Non smettere mai di sognare"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La sfida contro lo Spezia di domenica rimarrà per sempre nel cuore di Alessio Romagnoli. Il difensore ha finalmente trovato il suo primo gol in biancoceleste, si è emozionato nell'intervista post partita e ha coronato il sogno che aspettava da una vita. Il gol e le parole del numero 13 laziale, pronunciate all'arrivo a Formello in estate, sono stati ricordati e celebrati sul profilo social della Serie A:

Il primo, con la maglia che hai sempre sognato, non si si scorda mai! ️ pic.twitter.com/DhLIeUvkKb — Lega Serie A (@SerieA) October 4, 2022