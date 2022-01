Lazio, la società aiuta il tifoso feritosi il 9 gennaio: i dettagli

Lo scorso 9 gennaio la Lazio ha festeggiato il 122° compleanno e a Piazza della Libertà si è svolta la tradizionale festa spontanea a cui hanno partecipato circa 3.000 tifosi. Durante la serata, all'insegna della passione e dell'amore per i colori biancocelesti, un incidente con un petardo ha coinvolto un 54 enne che è stato sottoposto a un'operazione al Cto a tre dita della mano sinistra. La società, appena saputo dell'accaduto, si è subito messa all'opera per aiutare il tifoso: tramite il proprio coordinatore dello staff medico, il dott. Fabio Rodia, il club si è fatto carico dei successivi interventi chirurgici. Un bel gesto, in linea con i valori della storia biancoceleste.