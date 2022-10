Lazio, la società si stringe a Pablo Marì: "Pensiero commosso. L'augurio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'aggressione avvenuta nel centro commerciale Milanofiori di Assago ha sconvolto tutti. Tra i 6 accoltellati anche il difensore del Monza, Pablo Marì che è rimasto ferito. Uno delle vittime dell'aggressione invece è deceduto. Come sottolinea Sky Sport, Pablo è cosciente e non è in pericolo di vita ma ha riportato una ferita abbastanza profonda sulla schiena. Dopo la vicinanza espressa dal Monza, arriva anche quella della Lazio che su Twitter ha rivolto un pensiero al giocatore rimasto ferito: "La S.S. Lazio rivolge un pensiero commosso ai familiari della vittima dell’aggressione ad #Assago e gli auguri di pronta guarigione a tutti i i feriti. Un abbraccio speciale a @PabloMV5 con l’augurio di vederlo in campo al più presto".