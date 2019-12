Lazio, la speciale ninna-nanna di Cataldi per il piccolo Tommaso - VD

I giocatori della Lazio, messi momentaneamente da parte gli impegni con la squadra, si stanno godendo qualche giorno di relax, festeggiando insieme alla famiglia il Natale. Danilo Cataldi, autore del gol del definitivo 3-1 nel match di Supercoppa Italiana, è a Dubai con la moglie Elisa ed il piccolo Tommaso. La dolce metà del centrocampista ha pubblicato su Instagram un video in cui Danilo sta cercando di far addormentare suo figlio. E fin qui tutto normale, se non fosse per la particolare ninna-nanna cantata dal giocatore classe ’94. Danilo ha intonato le note di ‘Vola Lazio Vola’ per conciliare il sonno del piccolo. Cataldi e famiglia respirano, anche in Arabia Saudita, aria di Lazio. Di seguito, il video completo:

La ninna-nanna di Cataldi (PT.1)

La ninna-nanna di Cataldi (PT.2)