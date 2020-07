Lazio, la squadra a cena fuori: gli scatti dell'arrivo dei calciatori - VD

Dopo la vittoria contro il Brescia, per i giocatori della Lazio è tempo di cena di squadra in un noto ristorante in zona Fleming.

Fonte: Dal nostro inviato Valerio De Benedetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Chiudono questa serie di arrivi Bastos e Lukaku, che fanno ora il proprio ingresso al locale. Lazio, cena di squadra: ecco Lukaku (VIDEO) AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Dopo qualche minuto, ecco la macchina guidata da Thomas Strakosha. Al suo fianco Sergej Milinkovic-Savic. Lazio, cena di squadra: l'arrivo di Strakosha e Milinkovic (VIDEO) AGGIORNAMENTO ORE 22.50 - I biancocelesti continuano ad arrivare a destinazione: è ora il turno di Ciro Immobile, seguito da Djavan Anderson, Nicolò Armini e Luca Falbo. Dopo qualche secondo, ecco anche il mister Simone Inzaghi e il ds Tare. Lazio, cena di squadra: arriva anche Immobile (VIDEO) Lazio, cena di squadra: arriva mister Inzaghi (VIDEO) AGGIORNAMENTO ORE 22.40 - All'evento anche i rappresentanti della società: il presidente Claudio Lotito è appena arrivato, in compagnia del figlio Enrico. Subito dopo, fa il proprio arrivo nell'esclusiva location Patric, reduce da 90' in campo contro il Brescia. Lazio, cena di squadra: ecco Patric (VIDEO) CENA DI SQUADRA - Dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia, per i giocatori della Lazio è tempo di cena di squadra. Location dell'evento 'Sublime - La Villa', un noto locale in zona Fleming. Marco Parolo e Francesco Acerbi i primi ad arrivare, seguiti da Correa e Jony, i preparatori Bianchini e Ripert, i medici Pulcini e Rodia, il club manager Peruzzi e Raul Moro. Lazio, cena di squadra: l'arrivo di Parolo e Acerbi (VIDEO) Lazio, cena di squadra: arriva Angelo Peruzzi (VIDEO)