Lazio, la squadra è atterrata a Fiumicino: nel pomeriggio l'allenamento

Risveglio amaro per la Lazio, che ha lasciato la Scozia in mattinata per fare ritorno a Roma. Volo in perfetto orario - quello delle squadra - con scalo a Malpensa. I ragazzi di Simone Inzaghi sono sbarcati alle 13.40 a Fiumicino e nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Altra trasferta insidiosa: non c'è tempo da perdere.