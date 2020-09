Lazio, lady Caicedo e i dolci auguri al marito: "Sei ciò che esiste di più bello" - FT

In occasione del trentaduesimo compleanno di Felipe Caicedo, non potevano mancare gli auguri della moglie Maria Garcia. Praticamente in contemporanea rispetto al messaggio social della Lazio, la spagnola ha pubblicato su Instagram una foto scattata in compagnia dell'ecuadoriano nell'ultima vacanza alle Maldive, e ha aggiunto: "Buon compleanno amore della mia vita. Sono già 32, con l'augurio di viverne molti altri insieme. Sei ciò che esiste di più bello. Ti amo oggi, ora e sempre".

