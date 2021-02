Lazio, lady Musacchio e il trasloco in corso: “Sogni d’oro” - FOTO

È tempo di iniziare la nuova avventura romana per Musacchio e famiglia. Anzi, il difensore a dir la verità l'ha già iniziata giocando domenica scorsa nel match contro l'Atalanta e domani scenderà in campo dal primo minuto nel match contro il Cagliari. Intanto anche la moglie Irene, insieme ai due figli, ha salutato Milano per trasferirsi definitivamente a Roma. Questo il post social della bella moglie dell'argentino sommersa dagli scatoloni ma felice: "Sweet dreams", o meglio "Sogni d'oro".

Atalanta, l'alibi di Gasperini: "Tornati tardi da Napoli, c'è tanta stanchezza"

Pancaro: "Lazio una certezza, può battere chiunque. Bayern? Sono fiducioso"

TORNA ALLA HOMEPAGE