Lazio, lady Musacchio e la sua nuova vita nella Capitale - FOTO

Nuova vita per la famiglia Musacchio che da due mesi ha lasciato Milano per trasferirsi a Roma. il difensore indossando la maglia biancoceleste e la bellissima moglie Irene per continuare il suo lavoro nell'ambito della chirurgia estetica. La spagnola ha annunciato tramite il suo profilo social la sua nuova collaborazione con il dottor Erik Geiger: "Sono felice di annunciarvi che inizio una nuova esperienza lavorativa con uno dei chirurghi plastici più bravi del paese. Vi aspetto allo studio Geiger prossimamente".

