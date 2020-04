Lazio, Lazzari in jeans. Cataldi scherza: "Vai a fare un giro in cucina?" - FOTO

In questi giorni difficili mantenere alto il morale è importante. Il campionato è fermo, i giocatori della Lazio non hanno però staccato la spina e continuano a pensare al sogno che stavano inseguendo prima dello stop. Per questo, tra loro, i contatti rimangono frequenti. Tra alcuni è nata una forte amicizia, come tra Lazzari e Cataldi. I due, che come dichiarato dall'esterno biancoceleste spesso giocano alla Playstation insieme, continuano a scherzare a distanza. L'ex Spal ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in jeans, immagine che ha subito attirato l'attenzione e la curiosità di Cataldi: "Frate, una domanda: ma i jeans? Stai andando a fare un giro in cucina e torni?". Non si è fatta attendere la risposta di Lazzari: "Era il giorno di Pasqua". L'umore è ancora alto, quello che serve per affrontare la quarantena e ripartire più forti di prima alla ripresa. Anche tra uno scherzo e l'altro, come fanno i giocatori biancocelesti.