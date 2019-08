Lazio, Lazzari ti serve a cambiare passo: la statistica top in Italia

Non solo corsa, assist e cross. Manuel Lazzari è un giocatore universalmente prezioso, e la Lazio lo ha già capito. Come dimostrato dalle amichevoli precampionato, i biancocelesti hanno cambiato il loro modo di pensare e di attaccare: la manovra non è più tutta spostata a sinistra - dalla quale Lulic era consueto accentrarsi per giocare palla con i centrocampisti o crossare a rientrare - ma ben distribuita in entrambe le fasce. E anzi, è l'out presidiato dall'ex Spal, quello di destra, a essere maggiormente coinvolto in fase offensiva. Lazzari è diventato in breve tempo un vero e proprio faro della squadra, che si affida a lui e alle sue galoppate palla al piede per cambiare passo e ribaltare il fronte. A confermare questa prima impressione da calcio d'agosto ci pensa CalcioDatato: secondo il noto sito di statistiche, il nuovo esterno della Lazio è stato il migliore nella scorsa Serie A per metri conquistati palla al piede (126 mt. a partita). Un dato che pone Lazzari davanti a Gomez (121 mt. a partita) e Cancelo (113) in Italia, e lo rende quarto assoluto nei top 5 campionati europei dietro solo a Rabiot, Otamendi e Adama Traorè. L'esterno riesce dunque ad abbinare la corsa a qualità, palleggio, possesso palla. Che non è sterile e fine a se stesso, ma trasportato nella metà campo avversaria, dalla quale innescare potenziali occasioni da gol. Un affare per la Lazio che non ha acquistato solo un assist man, ma molto di più.

