Lazio, le avversarie europee: colpaccio dello Sturm Graz a Vienna

Colpaccio dello Sturm Graz che, nella sesta giornata di campionato, supera in trasferta il Rapid Vienna. Vittoria in rimonta importante per i ragazzi di Ilzer che salgono a quota 11 punti in classifica conquistando il terzo posto solitario dietro a Lask e Salisburgo. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa targato Kuhn risponde prima Wuthrich e poi il rigore di Horvat a quattro minuti dalla fine che consegna i tre punti ai suoi.