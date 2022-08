Lazio, le avversarie europee: il Midtjylland vince e si rialza

TUTTOmercatoWEB.com

Nella settima giornata di campionato, il Midtjylland torna alla vittoria che mancava dallo scorso 29 luglio sul capo dell'Odense. Gli uomini di Capellas vincono ancora in trasferta stavolta nello stadio del Brondby, decima forza della classifica. I lupi danesi mettono subito le cose in chiaro nel primo tempo che si chiude 2-0 grazie al rigore di Evander e al gol di Pione Sisto. Non ci saranno altre reti nel corso del match. Il Midtjylland, avversario della Lazio nel girone di Europa League, sale al settimo posto in classifica e si avvicina alla zona play-off.