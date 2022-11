Lazio, le informazioni utili per i tifosi in partenza per l'Olanda: il comunicato

Poco più di 24 ore alla gara della Lazio che a Rotterdam sfiderà il Feyenoord in vista dell'ultima gara di Europa League. La Lazio, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha diramato tutte le informazioni utili ai tifosi biancocelesti che si recheranno in Olanda.

"La S.S. Lazio comunica a tutti i tifosi biancocelesti che si recheranno in Olanda per la prossima gara di UEFA Europa League che, in accordo con il Feyenoord, è stato organizzato il giorno della gara dalle ore 12:00 un Meeting Point in Old Harbour (porto vecchio) di Rotterdam. Nella zona ci sono diversi bar e punti di ristoro e dista circa 1 ora a piedi dallo Stadion Feijenoord.

I cancelli del settore Ospiti apriranno alle 16.45. Si consiglia di partire dal Meeting Point entro le 15.30, in modo da avere il tempo necessario per effettuare le procedure di ingresso. Si ricorda che i punti di ristoro dello stadio sono abilitati solo pagando con Carta di Credito.

Queste le raccomandazioni dell'Ambasciata Italiana in Olanda:

In vista della partita di calcio per la Uefa Europa League Feyenoord- Lazio, che avrà luogo presso lo Stadio Feyenoord (a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria di Rotterdam Stadion e circa 71 Km. dall’Aeroporto di Schiphol in Amsterdam) giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18:45, l’Ambasciata d’Italia a L’Aja raccomanda ai tifosi di rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dalle Autorità olandesi.

Il numero telefonico della Polizia olandese per casi di emergenza è 112 dove l’operatore indirizza l’utente al servizio richiesto, a seconda della natura dell’evento riportato. Il numero telefonico della Polizia olandese per casi non di emergenza è 0900-8844.

La Stazione di Polizia più vicina allo Stadio Feyenoord è sita in zona Feijenoord - Politiebureau - De Veranda all’indirizzo Cor Kieboomplein 475, 3077 MK Rotterdam (dalle ore 09:00 alle ore 17:00), oppure in alternativa la Stazione di Polizia Bureau IJsselmonde all’indirizzo Herenwaard 23, 3078AK Rotterdam (orario continuato) al seguente link di tutte le stazioni di Polizia a Rotterdam: https://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus/.

L’Ospedale più vicino allo Stadio Feyenoord è l’Ikazia Ziekenhuis Rotterdam all’indirizzo: Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam Tel. N. 0031 10 2975000 al seguente link: https://www.ikazia.nl/.

Per segnalare casi gravi, che richiedano assistenza consolare, si ricorda che il numero di reperibilità dell’Ambasciata è il seguente: +31651541399.

Su richiesta delle Autorità Locali si informa che:

Non sarà possibile recarsi allo stadio senza aver preventivamente il biglietto d’ingresso. SS Lazio raccomanda a tutti i tifosi di rispettare la Official Bag Policy che prevede il divieto di introdurre all’interno dello Stadio borse o bagagli superiori alle dimensioni 30x21x10cm. Non saranno ammesse eccezioni e non sarà disponibile un deposito bagagli allo Stadio.

Non sarà possibile introdurre all’interno dello stadio mazze, bastoni, petardi, fumogeni o qualsivoglia strumento che si riterrà idoneo ad offendere o tale da turbare l’ordine o l sicurezza Pubblica.

Le Autorità Locali, non tollereranno introduzione all’interno dello stadio di qualsivoglia sostanza stupefacente o alcolica.

Le persone/tifosi che saranno ritenute moleste e/o aggressive saranno allontanate dallo Stadio e trattenute dalla Polizia per gli accertamenti che riterranno opportuni".